CORN

歡迎來到 Corn，這是下一代以太坊第 2 層網絡，旨在釋放比特幣的全部潛力。 Corn 提供了一個豐富的、以比特幣為中心的生態系統，由尖端技術提供支持，包括作為其 gas 代幣的 Bitcorn (BTCN)、用於長期激勵的 popCORN 系統和用於無縫跨鏈資產轉移的 LayerZero。 Corn 建立在 Arbitrum Orbit 之上，具有無與倫比的可擴展性和效率，並支援 Stylus，使開發人員能夠使用多種程式語言進行智慧合約開發。

幣種名稱CORN

排名No.649

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）%0,44

流通供應量525.000.000

最大供應量2.100.000.000

總供應量2.100.000.000

流通率0.25%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.079342336947006,2025-05-11

最低價0.04348273468795703,2025-04-26

所屬公鏈ETH

簡介歡迎來到 Corn，這是下一代以太坊第 2 層網絡，旨在釋放比特幣的全部潛力。 Corn 提供了一個豐富的、以比特幣為中心的生態系統，由尖端技術提供支持，包括作為其 gas 代幣的 Bitcorn (BTCN)、用於長期激勵的 popCORN 系統和用於無縫跨鏈資產轉移的 LayerZero。 Corn 建立在 Arbitrum Orbit 之上，具有無與倫比的可擴展性和效率，並支援 Stylus，使開發人員能夠使用多種程式語言進行智慧合約開發。

所屬板塊

社媒

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