CORAL

CORAL 是 Coral Protocol 的原生代幣，該協議是 AI 代理協作的基礎設施層。Coral 使代理之間能夠跨框架進行溝通、協調與交易。CORAL 驅動代理對代理的支付、任務執行與信譽評分，推動一個去中心化的生態系統，在其中智慧代理能夠自主協作運作。

幣種名稱CORAL

排名No.3783

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量10,000,000,000

總供應量10,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.002024236869817867,2025-05-10

最低價0.000322065226668754,2025-04-25

所屬公鏈SOL

簡介CORAL 是 Coral Protocol 的原生代幣，該協議是 AI 代理協作的基礎設施層。Coral 使代理之間能夠跨框架進行溝通、協調與交易。CORAL 驅動代理對代理的支付、任務執行與信譽評分，推動一個去中心化的生態系統，在其中智慧代理能夠自主協作運作。

所屬板塊

社媒

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