CORAL 是 Coral Protocol 的原生代幣，該協議是 AI 代理協作的基礎設施層。Coral 使代理之間能夠跨框架進行溝通、協調與交易。CORAL 驅動代理對代理的支付、任務執行與信譽評分，推動一個去中心化的生態系統，在其中智慧代理能夠自主協作運作。
幣種名稱CORAL
排名No.3783
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量10,000,000,000
總供應量10,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.002024236869817867,2025-05-10
最低價0.000322065226668754,2025-04-25
所屬公鏈SOL
簡介CORAL 是 Coral Protocol 的原生代幣，該協議是 AI 代理協作的基礎設施層。Coral 使代理之間能夠跨框架進行溝通、協調與交易。CORAL 驅動代理對代理的支付、任務執行與信譽評分，推動一個去中心化的生態系統，在其中智慧代理能夠自主協作運作。
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社媒
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