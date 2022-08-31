CLOAK 將成為我們 Milo Inu 生態系統中的第二個代幣。在我們的動畫系列中，CLOAK 將成為 MILO 不可或缺的伙伴。 CLOAK 和 MILO 將共同維護我們的整個生態系統。 CLOAK 的初始實用程序包括 DAO、遊戲和質押。