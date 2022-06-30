Wyndblast 是一款建立在 Avalanche 區塊鏈上的多人合作遊戲。遊戲發生在 Chronica Sola Verse，一個神秘的土地，玩家可以控制 Wynds（龍）、招募騎士、鍛造裝備、與敵人戰鬥 (PVE) 和相互競爭 (PVP)。 Wynds、Riders 和設備是玩家擁有的 NFT 資產。我們將 Chronica Sola Verse 定位為一個不斷發展的元宇宙，它允許新遊戲、擴展和項目彼此並行構建。每個新遊戲都將使用相同的 NFT 資產和原生 CHRO 代幣——Wyndblast 是第一個發布的遊戲。