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Cogito Protocol
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CGV
Cogito Protocol 旨在創建去中心化和人工智能驅動的穩定資產，通過與非金融指數掛鉤實現平穩的價格行為。 CGV 治理代幣將在規範 Cogito 協議方面發揮關鍵作用。
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CGV
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