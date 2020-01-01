Chaseto是由Chaseto基金會發起並倡導的開源數字應用基礎設施，專為WEB3.0時代而設計。 Chaseto以創新、融合、開放共享為核心原則，以NFT創新應用為切入點，構建多元化生態系統。 這個生態涵蓋了GameFi、SocialFi、DeFi等領域，目標是在Chaseto內部實現生態閉環。