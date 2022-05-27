Calo Metaverse 是一款基於區塊鏈並帶有 Game-fi 元素的移動生活方式應用。用戶可以通過步行、跑步、訓練等移動活動獲得更多收入。 進入 Calo Metaverse 後，玩家將裝備自己的 SNEAKER 參與虛擬挑戰。從跑步和步行開始，玩家將征服挑戰並獲得FIT Token以繼續參與應用程序的下一個活動。 玩家有權在應用程序的市場上交易 SNEAKER 以及升級他們的 SNEAKER。