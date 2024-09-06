CA1

Coupon Assets（CA)是由RADAR LAB（美國）發起並於 2018年3月發行的平臺幣，CA代幣發行的價值在於其基於全球金融市場的具有金融屬性的高流動性加密數宇資產（股權代幣資產)，具有防偽 saku 來源的債券和本票!

幣種名稱CA

排名No.1399

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）18.95%

流通供應量9,671,260

最大供應量270,000,000

總供應量270,000,000

流通率0.0358%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價1.7091320800046876,2024-11-01

最低價0.1615430304068605,2024-09-06

所屬公鏈ETH

簡介Coupon Assets（CA)是由RADAR LAB（美國）發起並於 2018年3月發行的平臺幣，CA代幣發行的價值在於其基於全球金融市場的具有金融屬性的高流動性加密數宇資產（股權代幣資產)，具有防偽 saku 來源的債券和本票!

所屬板塊

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