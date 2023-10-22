BXBT

BoxBet 是一個 iGaming 平台，可直接與 Telegram 數百萬用戶的廣泛網路連線。該平台具有精心設計的簡單介面，允許用戶在 60 秒內開始遊戲。 該項目於 2024 年啟動，擁有完全許可，由一級投資者支持，並由 BXBT 提供支持。該平台專為 9 億 Telegram 用戶打造，提供便利的賭場和體育博彩以及通貨緊縮代幣和真實獎勵。

幣種名稱BXBT

排名No.3859

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量100,000,000

總供應量100,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.26953543762941407,2024-04-22

最低價0.000147539917865889,2023-10-22

所屬公鏈ETH

簡介BoxBet 是一個 iGaming 平台，可直接與 Telegram 數百萬用戶的廣泛網路連線。該平台具有精心設計的簡單介面，允許用戶在 60 秒內開始遊戲。 該項目於 2024 年啟動，擁有完全許可，由一級投資者支持，並由 BXBT 提供支持。該平台專為 9 億 Telegram 用戶打造，提供便利的賭場和體育博彩以及通貨緊縮代幣和真實獎勵。

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社媒

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