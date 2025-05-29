BROAK

認識 BROAK —— Base 鏈上的頭號青蛙！它帶著一點態度和滿滿的堅韌精神，奮力跳躍，迎戰 Rugpullers 和 Jeets，只為守護你的資產安全，讓收益更穩健。BROAK 手握表情包的力量、社區的命運，以及對詐騙合乎的態度，要打造一個有趣且被割包的社區，要打造一個有趣且被接觸的社區，要打造一個有趣且受割禮。 加入 RugFreeVerse，在這裡，一群 Meme 青蛙正在跨鏈奮戰，為財務自由而戰，而真正的“鑽石手”終將閃耀！

幣種名稱BROAK

排名No.1299

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量690.000.000

總供應量690.000.000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.013834281736984748,2025-06-03

最低價0.005475633514397986,2025-05-29

所屬公鏈BASE

簡介認識 BROAK —— Base 鏈上的頭號青蛙！它帶著一點態度和滿滿的堅韌精神，奮力跳躍，迎戰 Rugpullers 和 Jeets，只為守護你的資產安全，讓收益更穩健。BROAK 手握表情包的力量、社區的命運，以及對詐騙合乎的態度，要打造一個有趣且被割包的社區，要打造一個有趣且被接觸的社區，要打造一個有趣且受割禮。 加入 RugFreeVerse，在這裡，一群 Meme 青蛙正在跨鏈奮戰，為財務自由而戰，而真正的“鑽石手”終將閃耀！

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