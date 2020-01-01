妖怪被廣泛認為是一種虛構的神話生物，成年人經常用它來嚇唬孩子，讓他們屈服。 毫無疑問，Bogey 確實是來衝擊模因加密空間的，以打破記錄並設定高標準。為了確保最大的安全性並建立信任，合約所有權已被放棄。 LP鎖定60年，資金為SAFU.