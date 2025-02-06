Berachain 是一個基於模組化 EVM 共識客戶端框架 BeaconKit 構建的高效能 Layer 1 區塊鏈，其採用流動性證明（Proof-of-Liquidity，PoL）共識機制，具有與以太坊虛擬機（EVM）完全相容的特性。
幣種名稱BERA
排名No.155
市值$0,00
完全稀釋市值$0,00
市場佔有率0.0001%
交易額/市值（24小時）%32,15
流通供應量119.661.471,0068079
最大供應量∞
總供應量502.181.471,0068079
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價14.993392867128291,2025-02-06
最低價1,2025-02-06
所屬公鏈BERACHAIN
簡介Berachain 是一個基於模組化 EVM 共識客戶端框架 BeaconKit 構建的高效能 Layer 1 區塊鏈，其採用流動性證明（Proof-of-Liquidity，PoL）共識機制，具有與以太坊虛擬機（EVM）完全相容的特性。
所屬板塊
社媒
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