BERA

Berachain 是一個基於模組化 EVM 共識客戶端框架 BeaconKit 構建的高效能 Layer 1 區塊鏈，其採用流動性證明（Proof-of-Liquidity，PoL）共識機制，具有與以太坊虛擬機（EVM）完全相容的特性。

幣種名稱BERA

排名No.155

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率0.0001%

交易額/市值（24小時）%32,15

流通供應量119.661.471,0068079

最大供應量∞

總供應量502.181.471,0068079

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價14.993392867128291,2025-02-06

最低價1,2025-02-06

所屬公鏈BERACHAIN

簡介Berachain 是一個基於模組化 EVM 共識客戶端框架 BeaconKit 構建的高效能 Layer 1 區塊鏈，其採用流動性證明（Proof-of-Liquidity，PoL）共識機制，具有與以太坊虛擬機（EVM）完全相容的特性。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。