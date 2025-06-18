DAOBase 是一個基於人工智慧的 DAO 啟動器和聚合器，使任何人都可以輕鬆創建、管理和發展去中心化社群。作為 Web3 中最大的 DAO 聚合器和基礎設施層，DAOBase 已在 7 個主要區塊鏈上映射了超過 17 萬個 DAO 和 600 萬治理參與者。從代幣發行和治理整合到即時分析和鏈上聲譽系統，DAOBase 為創建者和社群提供了建立強大、可持續 DAO 所需的一切——所有這些都集中在一個地方。
幣種名稱BEE
排名No.1670
市值$0,00
完全稀釋市值$0,00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）%3,81
流通供應量125.000.000
最大供應量1.000.000.000
總供應量1.000.000.000
流通率0.125%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.06429503090179263,2025-06-18
最低價0.013772151575412053,2025-06-20
所屬公鏈BSC
簡介DAOBase 是一個基於人工智慧的 DAO 啟動器和聚合器，使任何人都可以輕鬆創建、管理和發展去中心化社群。作為 Web3 中最大的 DAO 聚合器和基礎設施層，DAOBase 已在 7 個主要區塊鏈上映射了超過 17 萬個 DAO 和 600 萬治理參與者。從代幣發行和治理整合到即時分析和鏈上聲譽系統，DAOBase 為創建者和社群提供了建立強大、可持續 DAO 所需的一切——所有這些都集中在一個地方。
所屬板塊
社媒
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