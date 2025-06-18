BEE

DAOBase 是一個基於人工智慧的 DAO 啟動器和聚合器，使任何人都可以輕鬆創建、管理和發展去中心化社群。作為 Web3 中最大的 DAO 聚合器和基礎設施層，DAOBase 已在 7 個主要區塊鏈上映射了超過 17 萬個 DAO 和 600 萬治理參與者。從代幣發行和治理整合到即時分析和鏈上聲譽系統，DAOBase 為創建者和社群提供了建立強大、可持續 DAO 所需的一切——所有這些都集中在一個地方。

幣種名稱BEE

排名No.1670

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）%3,81

流通供應量125.000.000

最大供應量1.000.000.000

總供應量1.000.000.000

流通率0.125%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.06429503090179263,2025-06-18

最低價0.013772151575412053,2025-06-20

所屬公鏈BSC

簡介DAOBase 是一個基於人工智慧的 DAO 啟動器和聚合器，使任何人都可以輕鬆創建、管理和發展去中心化社群。作為 Web3 中最大的 DAO 聚合器和基礎設施層，DAOBase 已在 7 個主要區塊鏈上映射了超過 17 萬個 DAO 和 600 萬治理參與者。從代幣發行和治理整合到即時分析和鏈上聲譽系統，DAOBase 為創建者和社群提供了建立強大、可持續 DAO 所需的一切——所有這些都集中在一個地方。

所屬板塊

社媒

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