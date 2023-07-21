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BEAI
BeNFT 的人工智能平台為當今教育行業面臨的挑戰提供了獨特的創新解決方案。 通過利用區塊鏈技術和 NFT，BeNFT 為學習者提供安全、透明和有益的個性化和身臨其境的學習體驗。 BeNFT 的平台旨在吸引廣泛的學習者，包括學生、專業人士和終身學習者。
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