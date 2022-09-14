BDTC

BDTCOIN 是一種獨特的黃金標準數位貨幣，它與眾多金融參與者共同革新全球金融，是一個充滿活力的尖端區塊鏈，基於抗量子協議和 DeFi 生態系統構建。 BDTCOIN 旨在服務私營和公共部門，滿足廣泛的應用需求。對於個人用戶，BDTCOIN 提供高水準的隱私保護，確保個人交易的保密性和安全性，免受監控。在公共領域，BDTCOIN 可以透過減少官僚主義的延誤並在必要時提高透明度，徹底改變政府和非政府組織處理交易的方式。這種雙重用途使 BDTCOIN 成為一種多功能的數位貨幣，旨在滿足多樣化的需求並適應各種場景，從而提高不同應用領域數位交易的效率和安全性。

幣種名稱BDTC

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量34,924,100

最大供應量71,000,000

流通率%

發行日期2022-09-14 00:00:00

資產首次發行價格1.28 USDT

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BDTC

簡介BDTCOIN 是一種獨特的黃金標準數位貨幣，它與眾多金融參與者共同革新全球金融，是一個充滿活力的尖端區塊鏈，基於抗量子協議和 DeFi 生態系統構建。 BDTCOIN 旨在服務私營和公共部門，滿足廣泛的應用需求。對於個人用戶，BDTCOIN 提供高水準的隱私保護，確保個人交易的保密性和安全性，免受監控。在公共領域，BDTCOIN 可以透過減少官僚主義的延誤並在必要時提高透明度，徹底改變政府和非政府組織處理交易的方式。這種雙重用途使 BDTCOIN 成為一種多功能的數位貨幣，旨在滿足多樣化的需求並適應各種場景，從而提高不同應用領域數位交易的效率和安全性。

所屬板塊

社媒

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