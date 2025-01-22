迎接化學區塊鏈的未來。利用人工智慧、數位技術和自動化技術變革化學研究，推動化學工業創新。Bitchemical Technologies 自 2020 年成立以來，就致力於將區塊鏈應用與化學產業結合。自 2023 年起，我們開始致力於將人工智慧應用——面向未來的技術——服務於化工產業。
幣種名稱BCHEM
排名No.4804
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量1,000,000,000
總供應量1,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.012940842266744523,2025-01-22
最低價0.000230504944635482,2025-05-25
所屬公鏈BSC
簡介迎接化學區塊鏈的未來。利用人工智慧、數位技術和自動化技術變革化學研究，推動化學工業創新。Bitchemical Technologies 自 2020 年成立以來，就致力於將區塊鏈應用與化學產業結合。自 2023 年起，我們開始致力於將人工智慧應用——面向未來的技術——服務於化工產業。
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