BCHEM

迎接化學區塊鏈的未來。利用人工智慧、數位技術和自動化技術變革化學研究，推動化學工業創新。Bitchemical Technologies 自 2020 年成立以來，就致力於將區塊鏈應用與化學產業結合。自 2023 年起，我們開始致力於將人工智慧應用——面向未來的技術——服務於化工產業。

幣種名稱BCHEM

排名No.4804

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.012940842266744523,2025-01-22

最低價0.000230504944635482,2025-05-25

所屬公鏈BSC

簡介迎接化學區塊鏈的未來。利用人工智慧、數位技術和自動化技術變革化學研究，推動化學工業創新。Bitchemical Technologies 自 2020 年成立以來，就致力於將區塊鏈應用與化學產業結合。自 2023 年起，我們開始致力於將人工智慧應用——面向未來的技術——服務於化工產業。

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