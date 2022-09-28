Babb 是一個位於英國倫敦的金融區塊鏈平臺，旨在爲沒有銀行賬戶和銀行賬戶不足的人提供可訪問的金融服務。 Babb 的使命是成爲一個去中心化的銀行平臺，利用區塊鏈、人工智能和生物識別技術爲世界上任何人提供點對點金融服務。