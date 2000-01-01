$BASEDD 是由 @SolJakey 推出的代幣，結合了直播與創作者經濟的概念，由 @SUPERBASEDD 發起，用戶可在 pump.fun 發幣並開啟直播，透過 basedd.house 參與排行榜，有機會獲得 $BASEDD 獎勵。@SUPERBASEDD 是 Solana 生態中一個融合加密雜誌、NFT 融資與收藏的創新項目。
幣種名稱BASEDD
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈SOL
簡介$BASEDD 是由 @SolJakey 推出的代幣，結合了直播與創作者經濟的概念，由 @SUPERBASEDD 發起，用戶可在 pump.fun 發幣並開啟直播，透過 basedd.house 參與排行榜，有機會獲得 $BASEDD 獎勵。@SUPERBASEDD 是 Solana 生態中一個融合加密雜誌、NFT 融資與收藏的創新項目。
所屬板塊
社媒
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