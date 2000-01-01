BASEDD

$BASEDD 是由 @SolJakey 推出的代幣，結合了直播與創作者經濟的概念，由 @SUPERBASEDD 發起，用戶可在 pump.fun 發幣並開啟直播，透過 basedd.house 參與排行榜，有機會獲得 $BASEDD 獎勵。@SUPERBASEDD 是 Solana 生態中一個融合加密雜誌、NFT 融資與收藏的創新項目。

幣種名稱BASEDD

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈SOL

簡介$BASEDD 是由 @SolJakey 推出的代幣，結合了直播與創作者經濟的概念，由 @SUPERBASEDD 發起，用戶可在 pump.fun 發幣並開啟直播，透過 basedd.house 參與排行榜，有機會獲得 $BASEDD 獎勵。@SUPERBASEDD 是 Solana 生態中一個融合加密雜誌、NFT 融資與收藏的創新項目。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 提供，不作爲投資決策參考。

MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
搜索
自選
BASEDD/USDT
BASEDD House
----
--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (BASEDD)
--
24h 成交額 (USDT)
--
圖表
幣種資料
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
最新成交
現貨交易
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
BASEDD/USDT
BASEDD House
--
--‎--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (BASEDD)
--
24h 成交額 (USDT)
--
圖表
委託訂單
最新成交
幣種資料
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
network_icon網路異常
在線客服
Loading...