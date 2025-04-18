Lorenzo 是一個機構級資產管理平台，發行由多種底層策略支持的收益代幣，其兩款旗艦產品包括由巴比倫質押收益驅動的 BTC 流動性質押代幣 stBTC，以及包含 Lorenzo 原生收益和鏈上流動性挖礦收益的包裝 BTC enzoBTC。
幣種名稱BANK
排名No.733
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）7.33%
流通供應量425,250,000
最大供應量2,100,000,000
總供應量425,250,000
流通率0.2025%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.09177061454901096,2025-05-23
最低價0.018389388782512995,2025-04-18
所屬公鏈BSC
簡介Lorenzo 是一個機構級資產管理平台，發行由多種底層策略支持的收益代幣，其兩款旗艦產品包括由巴比倫質押收益驅動的 BTC 流動性質押代幣 stBTC，以及包含 Lorenzo 原生收益和鏈上流動性挖礦收益的包裝 BTC enzoBTC。
所屬板塊
社媒
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