BANK

Lorenzo 是一個機構級資產管理平台，發行由多種底層策略支持的收益代幣，其兩款旗艦產品包括由巴比倫質押收益驅動的 BTC 流動性質押代幣 stBTC，以及包含 Lorenzo 原生收益和鏈上流動性挖礦收益的包裝 BTC enzoBTC。

幣種名稱BANK

排名No.733

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）7.33%

流通供應量425,250,000

最大供應量2,100,000,000

總供應量425,250,000

流通率0.2025%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.09177061454901096,2025-05-23

最低價0.018389388782512995,2025-04-18

所屬公鏈BSC

簡介Lorenzo 是一個機構級資產管理平台，發行由多種底層策略支持的收益代幣，其兩款旗艦產品包括由巴比倫質押收益驅動的 BTC 流動性質押代幣 stBTC，以及包含 Lorenzo 原生收益和鏈上流動性挖礦收益的包裝 BTC enzoBTC。

所屬板塊

社媒

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