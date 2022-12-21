將在 Kusama 平行鏈上運行的 Bajun 網絡將成為 Ajuna 的金絲雀網絡，並將由 BAJU 代幣提供動力。 八君網絡將功能完備並承載遊戲。 它將主要用於測試和引入新的 Ajuna 特性、服務和功能。 這將為開發和測試提供快速移動的環境。 Bajun Network 還有一個更簡單的插槽租賃策略來支持較小的遊戲工作室，甚至是小規模的遊戲開發者群體。 它旨在成為一個創造性的環境，可用於追求新型遊戲概念並在功能齊全的網絡上引入新的特性和功能。