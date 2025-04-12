BABY

Babylon 是一個去中心化的系統，允許直接在比特幣區塊鏈上進行原生比特幣質押，無需中介機構。該協議實現了一種新穎的共享安全架構，將比特幣的安全模型擴展到更廣泛的去中心化生態系統。透過其架構，BTC 持有者可以參與多重質押操作，同時在比特幣網路上維護他們的資產，為比特幣安全網路 (BSN) 提供可驗證的安全性。該協議的主要功能是透過實施比特幣權益證明 (PoS) 機制來增強權益證明 (PoS) 共識安全性。透過加密原語和協議級創新，Babylon 協議實現了無需信任的比特幣質押，並具有高效的解綁期。

幣種名稱BABY

排名No.239

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0001%

交易額/市值（24小時）1.13%

流通供應量2,383,766,290.98

最大供應量∞

總供應量10,115,621,905

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.17283055403102,2025-04-12

最低價0.06724285551252143,2025-04-19

所屬公鏈BABYLON

簡介Babylon 是一個去中心化的系統，允許直接在比特幣區塊鏈上進行原生比特幣質押，無需中介機構。該協議實現了一種新穎的共享安全架構，將比特幣的安全模型擴展到更廣泛的去中心化生態系統。透過其架構，BTC 持有者可以參與多重質押操作，同時在比特幣網路上維護他們的資產，為比特幣安全網路 (BSN) 提供可驗證的安全性。該協議的主要功能是透過實施比特幣權益證明 (PoS) 機制來增強權益證明 (PoS) 共識安全性。透過加密原語和協議級創新，Babylon 協議實現了無需信任的比特幣質押，並具有高效的解綁期。

所屬板塊

社媒

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