B² Network 是一個模塊化的比特幣擴容解決方案。它引入了 B² Rollup（第一個基於零知識證明驗證承諾的比特幣 Rollup）、B² Hub（第一個在比特幣網路上實現最終確定性的比特幣數據可用性層）以及 MiningSquared（第一個提供自動訂閱 BTC 收益產品的比特幣礦池）。
幣種名稱B2
排名No.720
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）1,590.85%
流通供應量46,900,245
最大供應量210,000,000
總供應量210,000,000
流通率0.2233%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.775982192516107,2025-05-06
最低價0.4078882421972823,2025-04-30
所屬公鏈BSQUARED
簡介B² Network 是一個模塊化的比特幣擴容解決方案。它引入了 B² Rollup（第一個基於零知識證明驗證承諾的比特幣 Rollup）、B² Hub（第一個在比特幣網路上實現最終確定性的比特幣數據可用性層）以及 MiningSquared（第一個提供自動訂閱 BTC 收益產品的比特幣礦池）。
所屬板塊
社媒
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