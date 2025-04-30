B2

B² Network 是一個模塊化的比特幣擴容解決方案。它引入了 B² Rollup（第一個基於零知識證明驗證承諾的比特幣 Rollup）、B² Hub（第一個在比特幣網路上實現最終確定性的比特幣數據可用性層）以及 MiningSquared（第一個提供自動訂閱 BTC 收益產品的比特幣礦池）。

幣種名稱B2

排名No.720

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）1,590.85%

流通供應量46,900,245

最大供應量210,000,000

總供應量210,000,000

流通率0.2233%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.775982192516107,2025-05-06

最低價0.4078882421972823,2025-04-30

所屬公鏈BSQUARED

簡介B² Network 是一個模塊化的比特幣擴容解決方案。它引入了 B² Rollup（第一個基於零知識證明驗證承諾的比特幣 Rollup）、B² Hub（第一個在比特幣網路上實現最終確定性的比特幣數據可用性層）以及 MiningSquared（第一個提供自動訂閱 BTC 收益產品的比特幣礦池）。

所屬板塊

社媒

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