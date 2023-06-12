Abyss World是一款基於 Sui Network 和 Polygon 的黑暗奇幻動作角色扮演開放世界遊戲。 $AWT作為刺激玩家網絡的獎勵，獎勵在PVE板塊完成特殊任務的隊伍、攀登遊戲排行榜的個人、PVP競技場賽季的獲勝者。