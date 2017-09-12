Aventus 網絡屬於新一代可組合區塊鏈網絡，其構建具備現實世界用例所需的可擴展性和互操作性，包括資產代幣化和區塊鏈應用。它具備高交易吞吐量、低且可預測的交易成本，並提供確定性的最終性。 該網絡目前作爲 Polkadot 平行鏈運行，並持續與以太坊保持互操作性，已被多個生產應用程序使用。 AVT 是 Aventus 網絡的代幣。
幣種名稱AVT
排名No.1099
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）6.05%
流通供應量6,000,000
最大供應量10,000,000
總供應量10,000,000
流通率0.6%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價11.093199729919434,2017-09-12
最低價0.0291590858799,2020-05-06
所屬公鏈ETH
簡介Aventus 網絡屬於新一代可組合區塊鏈網絡，其構建具備現實世界用例所需的可擴展性和互操作性，包括資產代幣化和區塊鏈應用。它具備高交易吞吐量、低且可預測的交易成本，並提供確定性的最終性。 該網絡目前作爲 Polkadot 平行鏈運行，並持續與以太坊保持互操作性，已被多個生產應用程序使用。 AVT 是 Aventus 網絡的代幣。
所屬板塊
社媒
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