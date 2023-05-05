AUC

Advanced Project 將受監管的金融服務與區塊鏈世界連接起來，連接 Web 2.0 和 Web 3.0，以創建無縫、安全、高效的金融解決方案。我們的主要重點是將區塊鏈和數位資產融入跨境匯款和日常支付，特別是針對全球無銀行帳戶的人。透過提供創新的支付和匯款服務以及公共系統支付解決方案，我們使無法獲得傳統銀行服務的個人能夠利用數位資產進行快速、安全且經濟高效的交易。

幣種名稱AUC

排名No.3708

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量6,000,000,000

總供應量6,000,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.8690179155302579,2023-05-05

最低價0.000394974303344579,2025-05-14

所屬公鏈BASE

簡介Advanced Project 將受監管的金融服務與區塊鏈世界連接起來，連接 Web 2.0 和 Web 3.0，以創建無縫、安全、高效的金融解決方案。我們的主要重點是將區塊鏈和數位資產融入跨境匯款和日常支付，特別是針對全球無銀行帳戶的人。透過提供創新的支付和匯款服務以及公共系統支付解決方案，我們使無法獲得傳統銀行服務的個人能夠利用數位資產進行快速、安全且經濟高效的交易。

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