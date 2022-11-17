阿根廷是有史以來最成功的國家隊之一，兩次贏得世界杯冠軍，14 次美洲杯冠軍，以及令人難以置信的人才生產線，其中包括可以說是有史以來最偉大的兩名球員迭戈·馬拉多納和萊昂內爾·梅西. 阿根廷足協球迷令牌 (ARG) 是一種加密貨幣，在 Chiliz 平台上運行。