Archimedes 是一個實驗性借貸平台。 我們將其構建在 AMM 之上，例如 Curve。 我們使：(1) 貸款人（流動性提供者）能夠獲得可持續的更高 APYs (2) 借款人（槓桿接受者）能夠獲得高達 OUSD 等收益穩定幣提供的收益的 10 倍。 流動性提供者向 Archimedes 3CRV/lvUSD 池提供資產並收取利息。 該協議對不同的資產支付利息，例如 ARCH 代幣和穩定幣。