APTM

APTM 是一個相容於 EVM 的 Layer 1 區塊鏈，建構於 Avalanche 的子網路之上。其由 DAO 驅動的生態系統支援高效的智慧合約部署、Web3 整合、dApp 支援以及開發者友善的基礎架構，並採用通縮模型以增強其長期永續性。

幣種名稱APTM

排名No.1432

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）145.41%

流通供應量3,899,287

最大供應量2,100,000,000

總供應量6,948,952.0707756

流通率0.0018%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價1.972488445629584,2025-04-11

最低價0.7208375990263015,2025-04-24

所屬公鏈APERTUM

簡介APTM 是一個相容於 EVM 的 Layer 1 區塊鏈，建構於 Avalanche 的子網路之上。其由 DAO 驅動的生態系統支援高效的智慧合約部署、Web3 整合、dApp 支援以及開發者友善的基礎架構，並採用通縮模型以增強其長期永續性。

所屬板塊

社媒

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