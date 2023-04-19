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APED
$APED 不仅仅是一个经典的模因代币；它是以太坊网络中所有类人猿团结的象征。猿类以其力量和为实现共同目标而共同努力的能力而闻名。这正是 $APED 所代表的，将社区中的所有类人猿聚集在一起，创造出伟大的、经得起时间考验的东西。
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