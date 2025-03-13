AP3X

APEX 是 Apex Fusion 生態系統的原生代幣，僅在 Prime 網路上鑄造。它為互聯的區塊鏈網路之間的交易、質押和治理提供支援。供應和通貨膨脹率由 Prime 驗證者和分散的治理系統管理。 APEX的最小單位是DFM。在基於 Cardano 的鍊和基於 EVM 的鏈之間進行橋接時，代幣數量會被向下舍入，差額包含在橋接費中。 APEX 確保整個生態系統的無縫價值轉移，同時支援安全性、流動性和網路營運。

幣種名稱AP3X

排名No.3801

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量3,000,000,000

總供應量3,000,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.25266104433191,2025-04-21

最低價0.1724587904830853,2025-03-13

所屬公鏈AP3X

簡介APEX 是 Apex Fusion 生態系統的原生代幣，僅在 Prime 網路上鑄造。它為互聯的區塊鏈網路之間的交易、質押和治理提供支援。供應和通貨膨脹率由 Prime 驗證者和分散的治理系統管理。 APEX的最小單位是DFM。在基於 Cardano 的鍊和基於 EVM 的鏈之間進行橋接時，代幣數量會被向下舍入，差額包含在橋接費中。 APEX 確保整個生態系統的無縫價值轉移，同時支援安全性、流動性和網路營運。

所屬板塊

社媒

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