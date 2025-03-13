APEX 是 Apex Fusion 生態系統的原生代幣，僅在 Prime 網路上鑄造。它為互聯的區塊鏈網路之間的交易、質押和治理提供支援。供應和通貨膨脹率由 Prime 驗證者和分散的治理系統管理。 APEX的最小單位是DFM。在基於 Cardano 的鍊和基於 EVM 的鏈之間進行橋接時，代幣數量會被向下舍入，差額包含在橋接費中。 APEX 確保整個生態系統的無縫價值轉移，同時支援安全性、流動性和網路營運。
幣種名稱AP3X
排名No.3801
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0.00%
流通供應量0
最大供應量3,000,000,000
總供應量3,000,000,000
流通率0%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.25266104433191,2025-04-21
最低價0.1724587904830853,2025-03-13
所屬公鏈AP3X
簡介APEX 是 Apex Fusion 生態系統的原生代幣，僅在 Prime 網路上鑄造。它為互聯的區塊鏈網路之間的交易、質押和治理提供支援。供應和通貨膨脹率由 Prime 驗證者和分散的治理系統管理。 APEX的最小單位是DFM。在基於 Cardano 的鍊和基於 EVM 的鏈之間進行橋接時，代幣數量會被向下舍入，差額包含在橋接費中。 APEX 確保整個生態系統的無縫價值轉移，同時支援安全性、流動性和網路營運。
所屬板塊
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。