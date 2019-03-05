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ANKR
Ankr是一個使用數據中心，個人電腦和邊緣設備閒置算力的分佈式計算平臺。其算力市場解鎖了基於雲計算的共用經濟，為供應商和使用者帶來了巨大的方便和利益。Ankr利用容器，Kubernetes，區塊鏈和可信硬體為用戶們帶來了更廉價，更安全和體驗更好的雲。Ankr團隊包括了多個連續創業者和資深工程師，近期和大型科技公司SAP，西班牙電信和DigitalOcean達成技術戰略合作，將進一步的拓展落地應用。
概況
幣種名稱
ANKR
發行時間
2019-03-05 00:00:00
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