Alyattes已被創建爲一個面向解決方案的代幣，用於解決加密貨幣的現有問題，並由6個主要的不同平臺組成。最大總供應量的65%被鎖定在SC，用於PoS和PoA挖礦，預計在未來5年內。ALYA提供100%的去中心化綠色採礦，幷包括一個獨特的反向減半計劃，以保持採礦者的利潤。Alya團隊的目標是圍繞ALYA代幣建立一個生態系統，以增加更多的使用場景，如ALYA錢包、AlyaFinance、AlyaFun、ALYA Swap、ALYA Ex和ALYA Trading。ALYA代幣對每筆交易（買入/賣出）徵收5%的稅--2%分配給持有者--2%燃燒--1%給ALYA關懷基金會。