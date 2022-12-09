AptosLaunch 是一個建立在 Aptos 鏈上的社區驅動的 Launchpad，爲 Aptos Web 3.0 經濟提供動力。它致力於使加密項目能夠在最安全和最具可擴展性的基礎層區塊鏈 - Aptos 上提高流動性。