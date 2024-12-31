ALE

Project Ailey 是第一個由人工智慧驅動的主要代理，為遊戲、電影和元宇宙提供了無限的可能性。艾莉是一個充滿活力、個性十足的人物，她生活在艾莉宇宙中。由設備上的小型語言模型驅動，她提供超個人化服務並透過類似人類的存在與使用者互動。 $ALE 代幣推動 Aileyverse 生態系統，支援物品購買、外觀升級、NFT 交易和獎勵。用戶可以定製 Ailey 的外觀並參加活動，賺取 $ALE 代幣以增強參與度並推動生態系統發展。

幣種名稱ALE

排名No.3602

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量1,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.5586759490630407,2025-03-15

最低價0.10889296506695555,2024-12-31

所屬公鏈BSC

簡介Project Ailey 是第一個由人工智慧驅動的主要代理，為遊戲、電影和元宇宙提供了無限的可能性。艾莉是一個充滿活力、個性十足的人物，她生活在艾莉宇宙中。由設備上的小型語言模型驅動，她提供超個人化服務並透過類似人類的存在與使用者互動。 $ALE 代幣推動 Aileyverse 生態系統，支援物品購買、外觀升級、NFT 交易和獎勵。用戶可以定製 Ailey 的外觀並參加活動，賺取 $ALE 代幣以增強參與度並推動生態系統發展。

所屬板塊

社媒

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