Aktio 幣是一種去中心化的點對點加密資產，用作多資產交換和結算 Akt.io 平臺內外的多部門國際交易的數字貨幣。 Akt.io 平臺提供了一個一體化的財富管理和支付平臺，允許用戶通過對傳統市場、貨幣或加密資產的部分投資來產生被動收入並使其投資組合多樣化，然後可以使用第一張財富卡無縫清算投資組合中的所有資產。