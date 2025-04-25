AIOT

OKZOO透過實體AIoT設備互聯繫統，推出了全球首個城市規模的去中心化環境資料網路。 OKZOO 將人工智慧與分散式物聯網 (DeIoT) 結合，分髮帶有微型感測器節點的便攜式機器，透過吸引人工智慧寵物伴侶來收集外部和家庭環境資料。用戶為這個草根網路做出貢獻，同時透過 $AIOT 代幣獲得點對點激勵，這些代幣可以用於獲得鏈上獎勵和遊戲內福利，從而創建一個可持續的生態系統，為創新的 AI 環境應用提供動力。

幣種名稱AIOT

排名No.927

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）99.48%

流通供應量50,000,000

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0.05%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.4705034042372304,2025-05-08

最低價0.08647478881309605,2025-04-25

所屬公鏈BSC

簡介OKZOO透過實體AIoT設備互聯繫統，推出了全球首個城市規模的去中心化環境資料網路。 OKZOO 將人工智慧與分散式物聯網 (DeIoT) 結合，分髮帶有微型感測器節點的便攜式機器，透過吸引人工智慧寵物伴侶來收集外部和家庭環境資料。用戶為這個草根網路做出貢獻，同時透過 $AIOT 代幣獲得點對點激勵，這些代幣可以用於獲得鏈上獎勵和遊戲內福利，從而創建一個可持續的生態系統，為創新的 AI 環境應用提供動力。

所屬板塊

社媒

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