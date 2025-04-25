OKZOO透過實體AIoT設備互聯繫統，推出了全球首個城市規模的去中心化環境資料網路。 OKZOO 將人工智慧與分散式物聯網 (DeIoT) 結合，分髮帶有微型感測器節點的便攜式機器，透過吸引人工智慧寵物伴侶來收集外部和家庭環境資料。用戶為這個草根網路做出貢獻，同時透過 $AIOT 代幣獲得點對點激勵，這些代幣可以用於獲得鏈上獎勵和遊戲內福利，從而創建一個可持續的生態系統，為創新的 AI 環境應用提供動力。
幣種名稱AIOT
排名No.927
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）99.48%
流通供應量50,000,000
最大供應量1,000,000,000
總供應量1,000,000,000
流通率0.05%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.4705034042372304,2025-05-08
最低價0.08647478881309605,2025-04-25
所屬公鏈BSC
簡介OKZOO透過實體AIoT設備互聯繫統，推出了全球首個城市規模的去中心化環境資料網路。 OKZOO 將人工智慧與分散式物聯網 (DeIoT) 結合，分髮帶有微型感測器節點的便攜式機器，透過吸引人工智慧寵物伴侶來收集外部和家庭環境資料。用戶為這個草根網路做出貢獻，同時透過 $AIOT 代幣獲得點對點激勵，這些代幣可以用於獲得鏈上獎勵和遊戲內福利，從而創建一個可持續的生態系統，為創新的 AI 環境應用提供動力。
所屬板塊
社媒
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