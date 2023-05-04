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AIEnglish是全球首個結合人工智能和Web3技術的語言學習平台，旨在幫助非英語國家的用戶更便捷地學習英語，融入全球社區。 它也是您的英語學習夥伴，您可以隨時在AIEnglish上召喚機器人一對一練習口語，糾正語法，提高英語水平。
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