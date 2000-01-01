MelosBoom 是領先的 AI + DeIOE Web3 音樂生態系統，開創了「邊聽邊賺」模式，同時建立了即時音樂資料的全球網路。 Melos Network 正在開發 Melos 資料生命週期網路 (MDLN)，該網路利用 DePIN 來增強網路和資料安全性，同時減少對雲端運算的依賴。這促進了去中心化的全球商業生態系統。該平台吸引了數百萬用戶和數千名音樂創作者，並得到了幣安實驗室等領先組織的支持。
幣種名稱AIBRAIN
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈BSC
簡介MelosBoom 是領先的 AI + DeIOE Web3 音樂生態系統，開創了「邊聽邊賺」模式，同時建立了即時音樂資料的全球網路。 Melos Network 正在開發 Melos 資料生命週期網路 (MDLN)，該網路利用 DePIN 來增強網路和資料安全性，同時減少對雲端運算的依賴。這促進了去中心化的全球商業生態系統。該平台吸引了數百萬用戶和數千名音樂創作者，並得到了幣安實驗室等領先組織的支持。
所屬板塊
社媒
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