AIBRAIN

MelosBoom 是領先的 AI + DeIOE Web3 音樂生態系統，開創了「邊聽邊賺」模式，同時建立了即時音樂資料的全球網路。 Melos Network 正在開發 Melos 資料生命週期網路 (MDLN)，該網路利用 DePIN 來增強網路和資料安全性，同時減少對雲端運算的依賴。這促進了去中心化的全球商業生態系統。該平台吸引了數百萬用戶和數千名音樂創作者，並得到了幣安實驗室等領先組織的支持。

幣種名稱AIBRAIN

排名No.

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交易額/市值（24小時）0

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流通率%

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資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BSC

簡介MelosBoom 是領先的 AI + DeIOE Web3 音樂生態系統，開創了「邊聽邊賺」模式，同時建立了即時音樂資料的全球網路。 Melos Network 正在開發 Melos 資料生命週期網路 (MDLN)，該網路利用 DePIN 來增強網路和資料安全性，同時減少對雲端運算的依賴。這促進了去中心化的全球商業生態系統。該平台吸引了數百萬用戶和數千名音樂創作者，並得到了幣安實驗室等領先組織的支持。

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