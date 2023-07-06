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Agro Global Token V2
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AGRO
Agro Global Token通過將區塊鏈技術與農業相結合，提供高效率、利潤和透明度。 通過這種方法，消除了中間商，避免了不必要的農產品費用。 Agro Global Token是區塊鏈技術應用於農業的正確途徑。
概況
幣種名稱
AGRO
發行時間
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95,000,000,000
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