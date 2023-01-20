SingularityNET是一個由區塊鏈驅動的平台，由於其全球可訪問的人工智能市場，任何人都可以輕鬆 "創造、分享和貨幣化 "人工智能服務。 通過SingularityNET市場，用戶可以使用該平台的原生實用代幣--AGIX，瀏覽、測試和購買大量的人工智能服務。此外，該市場代表了人工智能開發者可以用來發布和銷售他們的人工智能工具，並輕鬆跟踪他們的表現。 SingularityNET背後的團隊率先開發了一種被稱為索菲亞的人工智能，它被描述為 "世界上最有表達能力的機器人"。 SingularityNET的目標是使Sophia能夠完全理解人類語言，並繼續開發 "OpenCog"--一個人工智能框架，希望最終能夠達到被稱為 "高級通用智能 "的狀態，即人類水平的人工智能（或更高）。