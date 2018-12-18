AERGO

AERGO是一個開源式平臺，企業能夠在無信任和分佈式IT生態系統上共用數據，構建創新的應用程式和服務。AERGO代幣具有實用性，在AERGO平臺上運行。旨在服務於AERGO平臺的不同功能。AERGO代幣是AERGO生態系統內的交換媒介。

幣種名稱AERGO

排名No.472

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）12.55%

流通供應量479,999,995.7689212

最大供應量500,000,000

總供應量500,000,000

流通率0.9599%

發行日期2018-12-18 00:00:00

資產首次發行價格--

歷史最高價0.6970735396414783,2025-04-16

最低價0.0161023174991,2020-03-13

所屬公鏈ETH

簡介AERGO是一個開源式平臺，企業能夠在無信任和分佈式IT生態系統上共用數據，構建創新的應用程式和服務。AERGO代幣具有實用性，在AERGO平臺上運行。旨在服務於AERGO平臺的不同功能。AERGO代幣是AERGO生態系統內的交換媒介。

所屬板塊

社媒

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