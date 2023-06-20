市場
幣幣交易
HOT
合約交易
M-Day 合約專場
熱門搜索
熱點活動
交易
Mobile
請掃描下載MEXC APP，享受流暢的交易體驗
無法下載？
Windows客戶端
查看更多
Adadex
ADEX/USDT
0.0004566
--
$
0.00
24h 最高價
0.0004683
24h 最低價
0.0004405
24h 成交量 (ADEX)
194.28M
24h 成交額 (USDT)
88.62K
24h 最高價
0.0004683
24h 最低價
0.0004405
24h 成交量 (ADEX)
194.28M
24h 成交額 (USDT)
88.62K
k線
通證信息
Loading..
基礎版
TradingView
深度圖
ADEX
Adadex (ADEX) 是一個去中心化的人工智能服務網絡，可通過區塊鏈基礎設施訪問。 開發人員和開發人員可以在 Adadex metaverse 區域發布他們的服務，任何可以連接互聯網的人都可以使用它們。 開發人員可以使用原生 ADEX 代幣通過使用他們的服務來賺錢。
概況
幣種名稱
ADEX
發行時間
--
相關鏈接
白皮書
官網
區塊查詢
發行價格
--
發行總量
200,000,000
委託訂單
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
價格(USDT)
(ADEX)
(USDT)
0.0004566
≈
$
0.00
最新成交
數量()
價格()
數量
()
時間
幣幣交易
5X-X 合約交易
幣幣交易
5X-X 合約交易
Maker
0.00%
/ Taker
0.00%
HOT
買入ADEX
賣出ADEX
限價
市價
劃轉
可用
--
USDT
買入價
USDT
買入量
ADEX
成交額
USDT
買入ADEX
可用
--
ADEX
賣出價
USDT
賣出量
ADEX
成交額
USDT
賣出ADEX
當前委託
(0)
歷史委託
歷史成交
當前持倉（0）
當前委託
(0)
歷史委託
歷史成交
當前持倉（0）
隱藏其他交易對
交易對
時間
類型
方向
全部
買
賣
價格
訂單數量
委託金額
完成度
觸發條件
全部撤單
全部
限價委託
限價止盈止損
只做Maker
網絡穩定
API 文檔
API 文檔
媒體社群
提交工單
提交工單
在線客服
在線客服
Loading...