Adadex (ADEX) 是一個去中心化的人工智能服務網絡，可通過區塊鏈基礎設施訪問。 開發人員和開發人員可以在 Adadex metaverse 區域發布他們的服務，任何可以連接互聯網的人都可以使用它們。 開發人員可以使用原生 ADEX 代幣通過使用他們的服務來賺錢。