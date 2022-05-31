AlgoDAO是一個社區擁有和社區驅動的DAO、孵化器、Launchpad和創新區，專門爲Algorand網絡而建。AlgoDAO作爲一個主要的市場生態系統，幫助Algorand快速實現其消除阻礙區塊鏈技術主流應用的技術障礙的使命。