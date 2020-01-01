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Angry Bulls Club
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ABC
Angry Bulls Club (ABC) 項目最初是一個基於多鏈的 PFP NFT，同時支持 Polygon 和 Klaytn。通過將De-Fi嫁接到元界P2E NFT上，將一種新的De-Fi方式與現有的P2E NFT平台結合起來，打造一個包含NFT的平台。在項目中，我們希望實現一個可以增加用戶數字資產價值的生態系統。 Angry Bulls Club (ABC) 還在平台上提供以重要IP“Angry Bulls”NFT為核心的ABC NFT擁有的用戶DAO和粉絲群以及基於NFT的遊戲，並將開展基於NFT的各種附加業務和合作。
概況
幣種名稱
ABC
發行時間
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