Three Kingdom's Multiverse（"3KM"）是NFTs和區塊鏈驅動的、基於三方故事的 "玩賺 "遊戲。 你可以通過清除階段來獲得代幣獎勵，同時收集巨大的故事、英雄和物品。擁有大約370種不同的攻擊、防禦、恢復、輔助和魔法英雄組合，你可以享受到用戶之間驚心動魄的競爭，收集和強化每種英雄類型的專門裝備，完成更強大的團隊組合，享受遊戲。 3KM等待你的是各種PvE和PvP的基本內容，包括任務模式、一對一比賽和職業戰，以及有吸引力的代幣補償。