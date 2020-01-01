MOON是一款人工智能驅動的終極遊戲，您可以在月球上探索、殖民並創造一個繁榮的文明！MOON是在binance區塊鏈上開發的，與NASA和SpaceX宇航員合作，是一款互動遊戲，將帶您進行一次世外桃源般的冒險，提供大量的機會來建立企業、組建社區、參與社會和政治活動，所有這些都將在迷人的月球景觀中進行。