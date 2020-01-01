MicroCreditToken（MCT）平台旨在將區塊鏈技術納入基於純粹社會事業的小額信貸運營中，社會投資者將選擇為社會事業做出貢獻。 快樂主義的實踐將在世界各地傳播，同時通過這種方式減輕各種形式的貧困。 MCT (MicroCreditToken) 區塊鏈項目由 MCT Crypto Asset and Technology GmbH 運營，該公司在瑞士獲得許可，TISVA 是該公司的股東。