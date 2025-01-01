MEXC DEX+ 服務協定

介紹 A）本 DEX 服務協議（「協議」）是您（「您」或「使用者」）與 MEXC Global（「我們」或「MEXC」）之間的合約。該協議規定了您使用 MEXC 的 DEX 產品（以下簡稱「DEX」）及通過mexc.com 或我們關聯網站、應用程序介面或移動應用程序（統稱為「平台」）提供的相關交易服務的條款和條件。 B）本協議中的條款和條件是對用戶協議、隱私政策、風險揭露或任何與 MEXC 的 DEX 產品或相關交易服務相關的其他協議或出版物的補充，這些協議或出版物可能由 MEXC 不時發布（統稱為「法律文件」）。如果本協議中的條款與法律文件中的條款有衝突，則以本協議中的條款為準。在使用我們的 DEX 產品及相關服務之前，您應仔細閱讀本協議及法律文件。 C）通過使用 MEXC 的 DEX 產品和相關交易服務（以下簡稱「服務」），您即表示已閱讀、同意並完全理解本協議的條款和條件以及法律文件中規定的條款（包括我們不時發布的任何修訂）。如果您不同意本協議或法律文件中的任何條款，建議您立即停止使用服務。繼續使用服務即表示您無條件同意本協議及法律文件中全部條款與條件。 D）請注意，某些居住在特定司法管轄區的用戶可能無法訪問本服務，這些地區可能包括北韓、古巴、蘇丹、敘利亞、伊朗、中國大陸、新加坡、美國、英國、香港、烏克蘭俄羅斯控制地區（目前包括克里米亞、頓內茨克和盧甘斯克地區）、塞瓦斯托波爾和加拿大（統稱為「禁止國家」）。上述名單具有非排他性，並可能在不事先通知您的情況下，由 MEXC 單方面更改。

MEXC DEX+ 產品和服務 A）本服務包括聚合器，允許您通過多種區塊鏈網路（「第三方區塊鏈」）交換某些數位資產。在執行服務時，MEXC 將作為信息展示平台，並在經您適當指示後，充當代理人提交賣出或買入訂單（「訂單」）。然而，MEXC 不保證訂單的完成，也不保證任何訂單將按時提交。 B）數位錢包可能具有區塊鏈技術的各種去中心化特徵。這些去中心化服務不同於銀行金融機構。您瞭解並接受，MEXC 不負責存儲您的密鑰和助記詞。您的密鑰和助記詞已委託給經適當授權的第三方服務提供者。您進一步同意並瞭解，維護您的 MEXC 帳戶和密碼的機密性與安全性完全是您的責任，且您對在您的 MEXC 帳戶中進行的所有活動負責（包括但不限於資訊揭露、資訊發佈、線上點擊同意或提交各種規則協議、線上續約協議或購買服務等）。您對使用您的帳戶和密碼進行的所有操作和聲明承擔全部責任。 C）您可以將個人數位錢包綁定至 MEXC DEX+ 使用其服務。在此情況下，私鑰和助記詞的創建與儲存完全由您自行負責。MEXC 以及任何授權的第三方服務供應商均無法存取您的錢包。無論是否獲得您的同意或授權，您都應對涉及錢包的所有交易獨立承擔責任。您須對由此產生的任何後果承擔全部責任。 D）我們服務中展示的數位資產是根據多個因素確定的，包括但不限於它們在行業認可的數位資產資料分析平台（如coingecko.com）上的排名、數位資產在服務中的表現，以及我們關於展示列表的政策。您了解並接受，我們不會透過任何展示列表來推薦或推廣任何數位資產。我們有權根據自己的獨立判斷，添加、變更、更新或刪除任何數位資產在展示清單或服務中的展示。 E）您同意僅將本服務用於合法目的，不得將本服務作為違反適用法律的媒介。您也同意遵守本協議、服務條款、所有規則、條款以及 MEXC 不時發布和更新的任何其他通知或相關協議，包括公告、操作指引、風險揭露及其他規則和條款。 F）您同意並接受，本服務是該產品的早期版本，尚未完全審核。我們不對您可能遭受的任何損失負責，也沒有義務因您使用任何此類原型產品或服務而賠償您喪失的數位資產。

費用和收費 A）在您存取和使用本服務的過程中，您可能會產生各種 gas 費用。在服務中，任何第三方區塊鏈上產生的 gas 費用將由您自行承擔。 B）第三方協議費用。在您訪问和使用本服務過程中，可能還會產生其他第三方協議費用，包括但不限於您轉移數字資產時產生的費用。您將單獨負責所有可能產生的這些第三方協議費用。 C）服務費用。請注意，MEXC 目前不收取任何費用（「服務費用」），但我們保留在未來向您收取服務費用的權利。我們可能會針對向您提供服務收取一定的服務費用。服務費用可能是您通過本服務進行交易金額的一定百分比。我們將從您的交易金額中扣除適用的服務費用，作為您使用本服務的付款。任何服務費用的收費標準將不時發佈在我們的平台上，我們保留單獨決定更新該費用標準（如有）的權利。

風險聲明 A）本服務使您能夠交易高度複雜且波動的金融工具，進行此類交易可能使您面臨多種風險，包括但不限於網路安全風險和損失風險，我們建議您充分了解相關風險。通過使用本服務，您即被視為已充分了解所涉及的風險。 B）您瞭解並同意，當您贖回或訪问您的數字資產時，實際接收數字資產到您的數位錢包所需的時間可能會有所不同，您在數字錢包中接收到並顯示的數字資產應為最終結果。 MEXC 對上述情況造成的任何損失不承擔責任。 C）您同意您應承擔因自身過錯或錯誤所導致的任何及所有損失，包括但不限於：未按照交易提示進行操作、未通過我們的服務及時進行交易、忘記或洩露帳戶安全設定、密碼被破解、計算機被他人入侵或攻擊，以及/或輸入錯誤位址進行數位資產轉移或接收。 D）當您透過非 MEXC 或其授權第三方服務供應商所控管的錢包以使用其服務時，即確認並同意您須自行承擔因該錢包產生或與之相關之任何交易導致的一切後果及責任。MEXC 及其授權第三方服務供應商均不對由此產生之任何損失、損害或未經授權的交易承擔法律責任。 E）您理解並同意，當您使用本服務時，您可能會存取和使用第三方區塊鏈。MEXC 對您使用或存取第三方區塊鏈所導致的任何及所有損失不承擔責任。MEXC 對因合同漏洞、駭客事件、業務暫停、終止或中止、破產、異常暫停、第三方區塊鏈運營停止或其他潛在風險而導致的任何損失不承擔責任。此外，您同意承擔因上述風險可能導致的任何及所有損失。如果您因上述風險遭受任何損失，您理解並同意，任何可能儲存在您數位錢包中的數位資產可能會永久喪失。 F）本服務可能還包含存取或使用第三方網站（「第三方網站」）和應用程式（「第三方應用程式」）的連結或功能，或以其他方式展示、包含或提供來自第三方的內容、資料、資訊、服務、應用程式或材料（「第三方材料」）。本服務中的第三方網站連結並不意味着 MEXC 認可其中提供的任何產品、服務、資訊和免責聲明，MEXC 也不保證其中包含資訊的準確性。當您點選連結或造訪並使用第三方網站或第三方應用程式時，儘管我們可能不會提醒您已離開我們的服務，您將受另一個網站或目的地的條款和條件（包括隱私政策/通知）的約束。這些第三方網站、第三方應用程式和第三方材料不受 MEXC 控制，且可能是「開放式」應用程式，無法追索。MEXC 對任何第三方網站、第三方應用程式和第三方材料不承擔責任。MEXC 提供這些第三方網站和第三方應用程式的連結僅為方便，並不審查、批准、監控、認可、擔保或對第三方網站或第三方應用程序及其產品或服務或相關第三方材料做出任何陳述。您自行承擔使用第三方網站、第三方應用程式和第三方材料中所有連結的風險。MEXC 不對您使用第三方網站和第三方應用程式上的第三方產品和服務所導致的任何損失承擔責任。MEXC 與每個第三方網站和第三方應用程式是獨立的法律實體，本協議不構成雙方之間的代理、合夥或合作關係。MEXC 與每個第三方網站和第三方應用程式應對各自合同和協議履行過程中產生的索賠、債務和爭議負責。 G）第三方區塊鏈故障。您理解並同意，如果由於以下情況導致 MEXC 或任何第三方區塊鏈無法正常運行，或服務被中斷，且您無法使用服務或無法發出指令或執行相關操作或交易，包括但不限於故障、延遲、系統無響應、系統響應延遲或任何其他異常和/或意外情況，MEXC 對任何損失不承擔責任。這些情況包括但不限於： 第三方區塊鏈暫停、終止和/或停止其業務，關閉和/或異常暫停或終止服務；

因 MEXC 或第三方區塊鏈宣布的維護而導致的服務暫停；

系統未能傳輸資料；

導致第三方區塊鏈暫停的不可抗力事件；

由於駭客攻擊、計算机病毒、技術調整或故障、網站升級、銀行問題、法律或政府法規導致的臨時關閉等原因，第三方區塊鏈的服務中斷或延遲；

由於第三方區塊鏈的計算机系統損壞、故障或無法正常運作而導致的服務中斷或延遲；

由於業界現有技術無法預測或解決的技術問題所導致的損失；

由於第三方的過失或延遲而導致您或其他第三方遭受的損失；

由於法律、法規和/或政府命令的變化而導致您或其他第三方遭受的損失；

由於不可預見、不可避免和/或無法解決的客觀情況所導致的不可抗力事件而導致您或其他第三方遭受的損失； 您瞭解並同意，上述原因可能導致交易異常、價格波動、市場波動、市場中斷及其他可能的異常情況。您也瞭解並接受，本風險揭露聲明並非全面或詳盡無遺。 MEXC 可能根據實際情況拒絕執行您的指示。此外，您瞭解並同意，MEXC 不對因上述情況而產生或與之相關的任何損失承擔責任。 特別提醒：通過使用我們的服務，您即被視為已同意自行管理其中的潛在風險，評估數位資產投資的價值和風險，並承擔可能導致全部投資損失的財務風險。您被視為已同意在進行任何保證金交易之前，充分考慮自己的財務狀況和風險承受能力，並明確認識到數字資產投資的風險。您瞭解，在進行數位資產保證金交易時，您可能獲得利潤或遭受損失。本協議中的風險提示並未列出所有涉及數位資產保證金交易的風險。特此提醒您充分了解此風險，並建議您謹慎投資，因為此類投資可能涉及較高的風險。

非財務建議 A）您同意您在我們的平台上使用我們的服務完全是基於您自身的經濟狀況和對相關風險的了解，自願進行的行為，且與我們及任何第三方無任何關係。 B）我們與您進行的所有交易將基於「僅執行」、「非建議」和「按現狀」原則進行。您應依賴獨立判斷進行投資，並且無權要求我們為您提供與任何交易相關的投資建議。 MEXC 不提供任何投資建議，也沒有義務提供此類建議。

有限責任 A）MEXC 不保證服務的表現，您在使用我們的服務時應自行進行盡職調查。您承認並同意，由於您使用服務所涉及的任何風險所導致的損失或責任，將由您自行承擔，MEXC 不承擔任何責任。您承認在進行 DEX 交易時可能會遭受損失，並同意自行承擔所有此類損失。 B）您承認並同意，因您未能履行任何義務，或因 MEXC 根據您的指示或根據本協議、用戶協議及我們不時發布的任何其他規則或協議所允許的方式行事而可能導致的任何責任、損失或費用，均由您自行承擔。 C）您同意並承認，對於因您無法進行交易或任何超出我們合理控制範圍的原因（且該原因的後果超出我們合理控制範圍以避免）所導致的任何損失、費用或支出，我們不承擔任何責任。 D）您瞭解並同意，MEXC 的累計責任應不超過 MEXC 從您处收取的服務費用。