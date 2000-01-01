MEXC 流動性合作伙伴計劃
成為 MEXC 全球高效 P2P 交易者網路的一員
這是專為積極活躍的 P2P 交易者打造的專屬計劃
發布有競爭力的廣告、保持市場活躍，助力 MEXC 生態系統，即可解鎖專屬月度獎勵！
與我們一起拓展您的 P2P 業務
在 MEXC P2P 提供流動性，每月可獲得高達 1,000 USDT 的獎勵
核心優勢
固定月度獎勵
保持活躍、發布廣告、提供有競爭力的流動性，根據您的表現每月獲得固定 USDT 獎勵。
曝光度提升
在 P2P 市場中獲得優先展示位置，提高訂單流量，拓展交易規模。
專屬帳戶支持
可直接聯絡地區專屬 MEXC 代表，獲取入駐指導、糾紛處理和個性化服務。
如何賺取收入？
保持活躍，維持廣告競爭力，持續穩定的表現以解鎖更高的收益。
提升活躍度
持續在線，提升廣告覆蓋和互動。
提升廣告競爭力
提供有吸引力的價格，吸引更多買家並促進交易。
提高完成率
保持快速響應和優質服務體驗，以贏得用戶信任。
貢獻越多，收益越高。
您每月最高可賺取 1,000 USDT，最終獎勵金額因市場而異，且可能需經審核確認。
誰可以申請？
活躍的 P2P 交易者 尋求透過穩定發布廣告賺取固定月度獎勵
其他平台商家 期待在 MEXC 獲得更高曝光與激勵
個人交易者 從被動吃單轉向主動掛單，輕鬆賺取廣告收益
市場推廣合作方 引薦優質用戶，為 P2P 生態提供自然流量
立即加入 MEXC，開啟您的收益之旅！
如何參與？
1
提交申請
填寫申請表，並附上其他平台的商家活動證明（如近期交易量截圖），以便我們評估您的經驗與可靠性。
2
審核申請
我們每週評估一次申請。由於名額有限，每個市場將篩選部分商家以維持獎勵可持續性。
3
確認加入並完成入駐
申請每週審核一次。為維護項目的公正性，每個地區的參與商戶數量有限。
4
開始賺取獎勵
保持定期發布有競爭力的賣出廣告，確保資格有效，即可按月領取流動性獎勵。
探索 MEXC 流動性合作伙伴計劃
如您想了解更多資訊，請直接聯絡專屬的 MEXC 客戶經理。
