活動規則

1 . 此活動僅對已完成身分認證的用戶開放。您可以在 這裏 查看您的狀態

2 . 我們將在活動結束後統一審核參與資格，若您不符合該地區要求，將無法獲得活動獎勵；

3 . 本次活動只針對通過銀行卡/信用卡功能完成充值。

4 . MEXC 將對所有用戶實施嚴格的審核程序。對於任何使用技術手段（包括但不限於使用電子腳本、機器人、重複操作或自動化方法自動或重複註冊帳戶）的用戶，我們將立即取消其參與資格。即使僅在註冊或參與的特定階段使用不正當手段，也將嚴格執行此取消資格措施。此外，如果用戶從事任何誤導性搜尋引擎優化活動，特別是涉及“MEXC Buy”、“MEXC Login”、“MEXC Official”或“MEXC OTC”等關鍵字，其參與此活動的資格也將被取消。

5 . 以上規則自 開始生效。MEXC 保留對本次活動的最終解釋權，以及在發生惡意行為或平台濫用的情況下對用戶及其資產採取行動的權利。

6 . 活動獎勵將在每個活動週期結束後 7 個工作日內發放，根據最終排名進行分配。

7 . 所有參與用戶必須嚴格遵守 MEXC 的服務條款。 MEXC 保留取消活動期間任何欺詐或濫用行為的用戶的資格的權利，包括註冊多個帳戶以及與非法或欺詐目的相關的任何其他行為。

8 . MEXC 保留對本條款的最終解釋權。請注意我們有可能在不通知您的情況下對本條款進行修訂，亦或取消本活動，請您時刻關注本條款與其活動的相關信息。